В Чехии призвали готовиться к крупномасштабной войне с Россией

Чехии нужно поддерживать уровень максимальной боеготовности, считает начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека. Об этом сообщает телеканал Česká televize, передает Irozhlas.

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По его мнению, армии Чехии необходимо сохранить опыт контртеррористических операций, однако в первую очередь она должна подготовиться к крупномасштабным войнам против превосходящего противника.

«Нам необходимо поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности армии. Это высшая задача армии и на следующий год», — подчеркнул собеседник телеканала.

Ржека заявил, что война в Европе снова стала реальностью, а вечный мир — утопией. Кроме того, несмотря на огромное увеличение бюджета, у военных не хватит ресурсов для идеального решения всех задач. Поэтому он призвал солдат к «жестокой эффективности».

Глава Генштаба заключил, что при возникновении конфликта между Россией и НАТО, чешская армия будет активным участником с первой минуты.