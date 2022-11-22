В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
40 минут назад

В Чехии призвали готовиться к крупномасштабной войне с Россией

Lenta.ruиещё 1

Чехии нужно поддерживать уровень максимальной боеготовности, считает начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека. Об этом сообщает телеканал Česká televize, передает Irozhlas.

В Чехии призвали готовиться к крупномасштабной войне с Россией
Фото: PixabayPixabay

По его мнению, армии Чехии необходимо сохранить опыт контртеррористических операций, однако в первую очередь она должна подготовиться к крупномасштабным войнам против превосходящего противника.

«Нам необходимо поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности армии. Это высшая задача армии и на следующий год», — подчеркнул собеседник телеканала.

Ржека заявил, что война в Европе снова стала реальностью, а вечный мир — утопией. Кроме того, несмотря на огромное увеличение бюджета, у военных не хватит ресурсов для идеального решения всех задач. Поэтому он призвал солдат к «жестокой эффективности».

Глава Генштаба заключил, что при возникновении конфликта между Россией и НАТО, чешская армия будет активным участником с первой минуты.

Ранее издание Spiegel заявило, что специальная военная операция России на Украине показала необходимость более тщательной и масштабной военной подготовки бундесвера на случай вероятной оборонительной войны с Москвой. Как стало известно обозревателям издания, новый разработанный план действий предполагает не только увеличение трат на военные нужды, но и создание крупных соединений, таких как полноценные дивизии численностью до 10 тысяч человек.

В мире,Генштаб,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители