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2 часа назад

Глава Генштаба армии Чехии Ржека призвал готовить армию к возможной войне с Россией

Газета.Ruиещё 1

Начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека заявил, что страна должна поддерживать уровень максимальной боеготовности из-за возможной войны с Россией. Об этом сообщает чешский портал Irozhlas.

Глава Генштаба армии Чехии призвал готовиться к войне с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что в первую очередь армия должна готовиться к крупномасштабным войнам против превосходящего противника.

«Конечно, планы обороны отражают ситуацию. Раньше к тому, что Россия была врагом, относились очень осторожно. Еще говорили о противнике, а в какой-то момент даже о стратегическом партнере. Вот и приходится переделывать планы», — подчеркнул он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не хотел бы начала «войны с Россией» на фоне падения ракеты в республике. Об этом польский президент рассказал в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые во время телефонного звонка представились президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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