Глава Генштаба армии Чехии призвал готовиться к войне с РФ

Начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека заявил, что страна должна поддерживать уровень максимальной боеготовности из-за возможной войны с Россией. Об этом сообщает чешский портал Irozhlas.
Он отметил, что в первую очередь армия должна готовиться к крупномасштабным войнам против превосходящего противника.
«Конечно, планы обороны отражают ситуацию. Раньше к тому, что Россия была врагом, относились очень осторожно. Еще говорили о противнике, а в какой-то момент даже о стратегическом партнере. Вот и приходится переделывать планы», — подчеркнул он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не хотел бы начала «войны с Россией» на фоне падения ракеты в республике. Об этом польский президент рассказал в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые во время телефонного звонка представились президентом Франции Эммануэлем Макроном.