Глава Генштаба армии Чехии призвал готовиться к войне с РФ

«Конечно, планы обороны отражают ситуацию. Раньше к тому, что Россия была врагом, относились очень осторожно. Еще говорили о противнике, а в какой-то момент даже о стратегическом партнере. Вот и приходится переделывать планы», — подчеркнул он.