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17 часов назад

Американский конгрессмен раскрыл бизнес-схемы семьи Байдена

Lenta.ru

Конгрессмен от Республиканской партии Джеймс Комер заявил о выявлении более 50 стран, в которых семья президента США Джо Байдена пыталась вести бизнес. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Американский конгрессмен раскрыл бизнес-схемы семьи Байдена
Фото: ТАССТАСС

«Комитет по надзору выявил более 50 стран, в которых семья Байдена искала возможности ведения бизнеса», пояснил он.

По его словам, американцы заслуживают знать, был ли лидер США скомпрометирован какой-либо из этих схем.

Ранее в ноябре Комер совместно с республиканцем Джимом Джорданом объявили о начале расследования в отношении президента США и членов его семьи. По их словам, они пытаются выяснить, ставит ли деловая деятельность семьи Байдена под угрозу национальную безопасность США. Конгрессмены также заявили, что лидер США был замешан в незаконной деятельности своего сына Хантера за рубежом.

Об участии Байдена в бизнесе сына также писала газета Daily Mail со ссылкой на информатора. По словам источника издания, в 2012 году Байден активно участвовал в телефонной беседе с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом лиц. В ходе диалога они обсуждали новый проект по азартным онлайн-играм в Латинской Америке.

В мире,Джим Джордан,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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