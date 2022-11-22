Американский конгрессмен раскрыл бизнес-схемы семьи Байдена

Конгрессмен от Республиканской партии Джеймс Комер заявил о выявлении более 50 стран, в которых семья президента США Джо Байдена пыталась вести бизнес. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

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«Комитет по надзору выявил более 50 стран, в которых семья Байдена искала возможности ведения бизнеса», пояснил он.

По его словам, американцы заслуживают знать, был ли лидер США скомпрометирован какой-либо из этих схем.

Ранее в ноябре Комер совместно с республиканцем Джимом Джорданом объявили о начале расследования в отношении президента США и членов его семьи. По их словам, они пытаются выяснить, ставит ли деловая деятельность семьи Байдена под угрозу национальную безопасность США. Конгрессмены также заявили, что лидер США был замешан в незаконной деятельности своего сына Хантера за рубежом.