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8 минут назад

«Путешественник во времени» предсказал катастрофы в США и Европе

Lenta.ru

Самопровозглашенный «путешественник во времени» заявил на своей странице в соцсети, что в скором времени на США и Европу обрушатся природные катастрофы. На его предсказания обратило внимание The Sun.

«Путешественник во времени» предсказал катастрофы в США и Европе
Фото: ShutterstockShutterstock

Пользователь социальной сети, скрывающийся под ником Timetravelexplorer, утверждает, что прибыл в наше время из 2198 года. Он предсказал, что в 2026 году в Атлантическом океане поднимутся гигантские волны высотой около 240 метров. Также, по его мнению, в 2029-м на восточное побережье США обрушится «невиданный доселе ураган», а в 2033-м на юге Европы случится мощнейшее землетрясение. Timetravelexplorer уточнил, что ураган в США обойдется без жертв.

Многие пользователи усомнились в предсказаниях гостя из будущего.

«Божечки, да вы не настоящий путешественник во времени», — написал один из них.

«Не поверю, пока не увижу своими глазами», — заявил другой.

Ранее другой самопровозглашенный «путешественник во времени» предсказал падение людей с неба. Он также заявил, что в 2023 году над Бермудским треугольником бесследно исчезнет самолет.

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