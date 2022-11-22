«Путешественник во времени» предсказал катастрофы в США и Европе

Самопровозглашенный «путешественник во времени» заявил на своей странице в соцсети, что в скором времени на США и Европу обрушатся природные катастрофы. На его предсказания обратило внимание The Sun.

Пользователь социальной сети, скрывающийся под ником Timetravelexplorer, утверждает, что прибыл в наше время из 2198 года. Он предсказал, что в 2026 году в Атлантическом океане поднимутся гигантские волны высотой около 240 метров. Также, по его мнению, в 2029-м на восточное побережье США обрушится «невиданный доселе ураган», а в 2033-м на юге Европы случится мощнейшее землетрясение. Timetravelexplorer уточнил, что ураган в США обойдется без жертв.