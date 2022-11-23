В операции Турции в Сирии и Ираке увидели интригу

«Никто не раскрывает суть интриги, а она существует. До тех пор, пока нет ответа на главный вопрос, мы ничего не можем понять. Мы можем отдельно обсуждать Турцию, можем говорить отдельно о позиции Сирии, которая говорит, что может произойти война, мы можем сказать, что Ирак предупреждает Турцию, что может произойти война, но, если попытаться создать эту мозаику, появляется очень серьезный региональный конфликт», — считает политолог.