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1 час назад

Хакеры из XakNet взломали украинское Министерство финансов

ТК «Звезда»иещё 1

Российские хакеры из группировки XakNet взломали Министерство финансов Украины. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале. В посте говорится, что вся операция длилась несколько месяцев, в течение которых хакеры изучали информацию и выкачивали нужные документы.

Хакеры взломали украинское Министерство финансов
Фото: ТАССТАСС

«В этот раз мы подошли еще более ответственно, чем было в МИДе. На протяжении нескольких месяцев мы шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали как все устроенно попутно выкачивая документы», - пишет группировка.

Отмечается, что Киев узнает о произошедшем только после выхода поста и не сможет ничего изменить. Хакеры пишут, что полученные документы будут разделены на архивы и отданы СМИ, а после выложены в публичный доступ. Всего, если верить сообщению, было загружено более миллиона файлов и почты чиновников.

Ранее другая хакерская группировка - Killnet - сообщила, что атаковала систему Starlink, используемую ВСУ. Они вбросили в систему «тонны гигабайтов» цифрового мусора.

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