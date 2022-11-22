Хакеры взломали украинское Министерство финансов

Российские хакеры из группировки XakNet взломали Министерство финансов Украины . Об этом они сообщили в своем Telegram-канале . В посте говорится, что вся операция длилась несколько месяцев, в течение которых хакеры изучали информацию и выкачивали нужные документы.

«В этот раз мы подошли еще более ответственно, чем было в МИДе. На протяжении нескольких месяцев мы шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали как все устроенно попутно выкачивая документы», - пишет группировка.

Отмечается, что Киев узнает о произошедшем только после выхода поста и не сможет ничего изменить. Хакеры пишут, что полученные документы будут разделены на архивы и отданы СМИ, а после выложены в публичный доступ. Всего, если верить сообщению, было загружено более миллиона файлов и почты чиновников.