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1 час назад

Вучич заявил, что готов защищать сербов в Косово

ТК «Звезда»

Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что будет защищать свой народ в Косово и Метохии. Так он прокомментировал действия Приштины по отношению к косовским сербам.

Вучич заявил, что готов защищать сербов в Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если кто-то думает, что может изгонять сербский народ, убивать и ранить наших людей, мое дело им напомнить то, что я уже много раз говорил со всей серьезностью и решимостью. И когда это говорю, в отличие от некоторых других, я знаю, что это значит – мы будем со своим сербским народом и не оставим его в беде», - цитирует Вучича РИА Новости.

Президент рассказал, что представители косовских сербов приедут в Белград на совещание. Он подчеркнул, что за его народом стоит государство, готовое защищать сербов в соответствии с международным правом и резолюцией ООН.

Вучич также заявил, что в Косово месяцами планировали насильственные действия.

Напомним, Приштина планирует плавный переход с сербских автомобильных номеров на косовские. С 22 ноября машины с сербскими номерами будут штрафовать. Полиция непризнанного государства уже подтвердила, что собирается применять эту меру.

Среди проживающих в Косово сербов действия Приштины вызвали серьезное недовольство. Многие чиновники, судьи и сотрудники полиции ушли со своих постов в знак протеста.

В мире,Александр Вучич,ООН,
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