Вучич заявил, что готов защищать сербов в Косово

«Если кто-то думает, что может изгонять сербский народ, убивать и ранить наших людей, мое дело им напомнить то, что я уже много раз говорил со всей серьезностью и решимостью. И когда это говорю, в отличие от некоторых других, я знаю, что это значит – мы будем со своим сербским народом и не оставим его в беде», - цитирует Вучича РИА Новости.