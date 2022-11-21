Байден высмеял результаты республиканцев на выборах

Американский президент демократ Джо Байден высмеял результаты, продемонстрированные на промежуточных выборах в США Республиканской партией. С язвительным замечанием на этот счет он выступил в понедельник в Белом доме на традиционной символической церемонии "помилования" двух индеек в преддверии Дня благодарения в Соединенных Штатах.

"Единственная "красная волна" поднимется в нынешнем сезоне лишь в том случае, если [моя] немецкая овчарка Коммандер перевернет [за ужином в День благодарения] клюквенный соус на нашем столе", - сказал Байден под смех и одобрительные возгласы приглашенных на церемонию, которая состоялась на этот раз на Южной лужайке, а не в Розовом саду Белого дома.

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"Волнами" в политической терминологии США принято называть крупные успехи на выборах, в первую очередь промежуточных, демонстрируемые одной из двух системообразующих партий. "Красной волной" именуют победы республиканцев, "синей волной" - демократов. Красный - цвет Республиканской партии, синий - Демократической. Республиканцы на нынешних промежуточных выборах, прошедших 8 ноября, не смогли поднять "красную волну", вопреки всеобщим ожиданиям и невзирая на всю непопулярность Байдена, они едва смогли получить большинство в Палате представителей Конгресса США. При этом контроль над Сенатом Конгресса остался за демократами, хотя многие американские аналитики незадолго до выборов предупреждали о грядущем "красном цунами".

Дар американских птицеводов

Птиц преподнесла в дар президенту в канун Дня благодарения, приходящегося в этом году на 24 ноября, Национальная федерация производителей индейки США. Масса белоснежных птиц - у одной 20,8 кг, а у второй - 21,3 кг. Руководитель федерации Ронни Паркер сообщил президенту США, что на ранчо в штате Северная Каролина, с которого птиц доставили в Вашингтон, ежегодно выращивают порядка 9,5 млн индеек.

"Девять с половиной миллионов индеек! Это как некоторые посещавшиеся мной страны", - сказал в ответ хозяин Белого дома.

Байден не стал отвечать на вопросы присутствовавших на Южной лужайке журналистов, среди которых был и корреспондент ТАСС.

Традиции праздника

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна. В 1941 году Конгресс принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться в четвертый четверг ноября. Первым из президентов символическую церемонию "помилования" индеек провел в 1863 году тот же Линкольн. Ежегодной традиция стала с середины XX века. Точнее, с 1947 года, когда 33-й руководитель страны - Гарри Трумэн - вновь воспользовался этим правом.