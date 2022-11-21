Байден высмеял результаты республиканцев на выборах

Американский президент демократ Джо Байден высмеял результаты, продемонстрированные на промежуточных выборах в США Республиканской партией. С язвительным замечанием на этот счет он выступил в понедельник в Белом доме на традиционной символической церемонии "помилования" двух индеек в преддверии Дня благодарения в Соединенных Штатах.
"Единственная "красная волна" поднимется в нынешнем сезоне лишь в том случае, если [моя] немецкая овчарка Коммандер перевернет [за ужином в День благодарения] клюквенный соус на нашем столе", - сказал Байден под смех и одобрительные возгласы приглашенных на церемонию, которая состоялась на этот раз на Южной лужайке, а не в Розовом саду Белого дома.
"Волнами" в политической терминологии США принято называть крупные успехи на выборах, в первую очередь промежуточных, демонстрируемые одной из двух системообразующих партий. "Красной волной" именуют победы республиканцев, "синей волной" - демократов. Красный - цвет Республиканской партии, синий - Демократической. Республиканцы на нынешних промежуточных выборах, прошедших 8 ноября, не смогли поднять "красную волну", вопреки всеобщим ожиданиям и невзирая на всю непопулярность Байдена, они едва смогли получить большинство в Палате представителей Конгресса США. При этом контроль над Сенатом Конгресса остался за демократами, хотя многие американские аналитики незадолго до выборов предупреждали о грядущем "красном цунами".
Птиц преподнесла в дар президенту в канун Дня благодарения, приходящегося в этом году на 24 ноября, Национальная федерация производителей индейки США. Масса белоснежных птиц - у одной 20,8 кг, а у второй - 21,3 кг. Руководитель федерации Ронни Паркер сообщил президенту США, что на ранчо в штате Северная Каролина, с которого птиц доставили в Вашингтон, ежегодно выращивают порядка 9,5 млн индеек.
"Девять с половиной миллионов индеек! Это как некоторые посещавшиеся мной страны", - сказал в ответ хозяин Белого дома.
Байден не стал отвечать на вопросы присутствовавших на Южной лужайке журналистов, среди которых был и корреспондент ТАСС.
День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна. В 1941 году Конгресс принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться в четвертый четверг ноября. Первым из президентов символическую церемонию "помилования" индеек провел в 1863 году тот же Линкольн. Ежегодной традиция стала с середины XX века. Точнее, с 1947 года, когда 33-й руководитель страны - Гарри Трумэн - вновь воспользовался этим правом.
Между тем традиция самого праздника зародилась еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Богу. За праздничный стол были приглашены местные индейцы из племени вампаноаг. Они принесли с собой диковинную птицу, которую отцы-пилигримы назвали индейкой. Постепенно она стала неизменным атрибутом этого праздника. Ее, как правило, теперь подают за семейным ужином на стол в США в День благодарения с клюквенным соусом и сладким картофелем.