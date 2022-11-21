В США заявили, что Запад начал разочаровываться в Украине

После падения ракеты в Польше США и их западные союзники стали разочаровываться в Украине. Об этом сообщает американская консервативная газета National Interest.

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«Упрямое поведение Киева в связи с запуском ракеты вызвало разочарование и возмущение не только у американских консерваторов, но и у Белого дома и других партнеров по НАТО», – сообщает издание.

Автор также отмечает, что ситуация с падением ракеты в Польше стала первым скандалом вокруг Киева за весь украинский конфликт. Этот инцидент, по словам автора материала, вызвал большой общественный резонанс в США.

«Смертельный пограничный инцидент между Польшей и Украиной возобновил дебаты о дальнейшей поддержке Киева со стороны США, при этом теперь палата представителей контролируется республиканцами», – сказано в материале.

В статье также уточняется, что консерваторы США давно относятся к политике Байдена в отношении Украины скептически, а трагедия в Польше лишь усугубила их недовольство.