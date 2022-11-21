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57 минут назад

Вучич предупредил о риске столкновения в Косово

Lenta.ru

Президент Сербии Александр Вучич предупредил о риске столкновения в самопровозглашенной республике Косово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение лидера к гражданам по итогам переговоров с делегацией косовоалбанских властей в Брюсселе.

Вучич предупредил о риске столкновения в Косово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сербского лидера, ситуация в регионе тяжелая, на грани столкновения.

В обращении Вучич также заявил, что Приштина отправила спецназ МВД на населенный сербами север Косово.

«Сегодня вечером все, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что с 21 ноября 2022 года до 21 января 2023-го владельцам машин с сербскими номерами на территории Косово полиция будет выписывать штрафы в соответствии с законом об их запрете.

«Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — "Республика Косово"», — уточнили в ведомстве.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.

В мире,Александр Вучич,
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