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1 час назад

На Украине описали возможные сценарии развития ситуации с энергоснабжением

Газета.Ru

Отключения электричества на Украине продлятся минимум до конца марта и будут зависеть от состояния энергетической системы. Об этом написал генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в социальных сетях.

На Украине описали сценарии развития ситуации с энергоснабжением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта», — указал Коваленко.

Согласно приведенным им данным, 21 ноября электроэнергию отключали у более чем 953 тысяч клиентов. В дальнейшем ситуация будет зависеть от состояния системы, добавил он, указывая на возможные сценария развития событий.

«Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране», — пояснил Коваленко, добавляя, что отключения при этом будут по всей стране, но менее продолжительные.

По всей Украине пройдут отключения электроэнергии

Впоследствии, продолжил он, уровень генерации вернется на прежний уровень, что позволит отказаться от отключений.

При негативном сценарии — сильном повреждении энергосистемы — «придется задействовать не только повременные стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень продолжительное время», предупредил Коваленко. Он призвал жителей Украины запастись теплой одеждой, одеялами и продумать свои действия на случай возможного долгого отключения.

Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине в этом отопительном сезоне вряд ли произойдет блэкаут.

В мире,СВО,Владимир Кудрицкий,Сергей Коваленко,
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