На Украине описали сценарии развития ситуации с энергоснабжением

Отключения электричества на Украине продлятся минимум до конца марта и будут зависеть от состояния энергетической системы. Об этом написал генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в социальных сетях.

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«Хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта», — указал Коваленко.

Согласно приведенным им данным, 21 ноября электроэнергию отключали у более чем 953 тысяч клиентов. В дальнейшем ситуация будет зависеть от состояния системы, добавил он, указывая на возможные сценария развития событий.

«Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране», — пояснил Коваленко, добавляя, что отключения при этом будут по всей стране, но менее продолжительные.

Впоследствии, продолжил он, уровень генерации вернется на прежний уровень, что позволит отказаться от отключений.

При негативном сценарии — сильном повреждении энергосистемы — «придется задействовать не только повременные стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень продолжительное время», предупредил Коваленко. Он призвал жителей Украины запастись теплой одеждой, одеялами и продумать свои действия на случай возможного долгого отключения.