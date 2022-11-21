Вучич сообщил об отправке Приштиной спецназа МВД на север Косово

Власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

«Сегодня вечером все, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица — Зубин — Поток и другие места», — сказал Вучич в обращении к гражданам по итогам переговоров с делегацией косовоалбанских властей в Брюсселе.

Он добавил, что штрафы за сербские номера начнут выписывать автомобилистам утром во вторник, 22 ноября. Вучич подчеркнул, что Приштина планировала насильственные действия месяцами.

С 1 ноября владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, было направлено более 1700 предупреждений.

После 21 ноября 2022 года до 21 января 2023-го владельцам машин с такими номерами на территории Косово полиция будет выписывать штрафы в соответствии с законом. «Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — "Республика Косово"», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера непризнанного Косово Альбина Курти, которые прошли утром 21 ноября в Брюсселе и касались урегулирования напряженной ситуации между Белградом и Приштиной, закончились неудачей.