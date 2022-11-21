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1 час назад

Посольство РФ сообщило об осквернении мемориала советским воинам в Латвии

ТАССиещё 1

Посольство России в Риге сообщило об осквернении мемориала на братском воинском захоронении Латвии.

В Латвии осквернили мемориал советским воинам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Аккурат после празднования Дня независимости Латвии жители поселка Сесава Елгавского края обнаружили очередной акт вандализма, совершенный на расположенном в этом населенном пункте братском воинском захоронении - с мемориальной стены была сорвана надпись "Слава героям" на русском и латышском языках", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Telegram-канале дипломатического предс

"Подобные случаи глумления над памятью павших - результат откровенного попустительства со стороны латвийских властей, которые сами ведут борьбу с символами мемориального наследия, таким образом подпитывая чувство безнаказанности и вседозволенности в определенных кругах", - отмечается в заявлении.

18 ноября неизвестные облили краской памятник Пушкину в центральном парке Риги.

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