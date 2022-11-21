В Латвии осквернили мемориал советским воинам

"Аккурат после празднования Дня независимости Латвии жители поселка Сесава Елгавского края обнаружили очередной акт вандализма, совершенный на расположенном в этом населенном пункте братском воинском захоронении - с мемориальной стены была сорвана надпись "Слава героям" на русском и латышском языках", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Telegram-канале дипломатического предс