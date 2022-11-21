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1 час назад

Финляндия вернет России свыше 800 железнодорожных вагонов

Газета.Ruиещё 1

Финляндия вернет российским владельцам свыше 800 железнодорожных вагонов, которые остались на территории страны из-за разных санкций. Об этом сообщает Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom.

Финляндия вернет РФ 800 вагонов из-за риска для безопасности страны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Финский МИД выдал соответствующее разрешение 15 ноября.

Как сказано в сообщении, ряд вагонов, используемых в двусторонних железнодорожных перевозках, попали под санкции, введенные Евросоюзом, поэтому они были задержаны в Финляндии.

«Вагоны будут переданы в Россию с исключительным разрешением», — отмечается в сообщении.

Как указало Traficom, хранение и контроль более чем за 800 вагонами требовали значительных затрат и административных ресурсов, их нахождение в Финляндии представляло риски для безопасности страны.

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