Финляндия вернет РФ 800 вагонов из-за риска для безопасности страны

Финляндия вернет российским владельцам свыше 800 железнодорожных вагонов, которые остались на территории страны из-за разных санкций. Об этом сообщает Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom.

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Финский МИД выдал соответствующее разрешение 15 ноября.

Как сказано в сообщении, ряд вагонов, используемых в двусторонних железнодорожных перевозках, попали под санкции, введенные Евросоюзом, поэтому они были задержаны в Финляндии.

«Вагоны будут переданы в Россию с исключительным разрешением», — отмечается в сообщении.