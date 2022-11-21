США обвинили Россию в поддержке ракетных испытаний Северной Кореи

«Это уже десятый раз, который мы оставляем без существенной реакции. Причина проста — два члена СБ ОСБ ООН с правом вето позволяют и поощряют действия КНДР. Вопиющий обструкционизм со стороны этих двух членов подвергает риску регион северо-восточной Азии и всю планету. Сколько еще ракет надо запустить, чтобы мы в Совете ответили единым голосом?» — заявила она на заседании Совбеза.