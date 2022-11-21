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3 часа назад

США обвинили Россию в поддержке ракетных испытаний Северной Кореи

Lenta.ru

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и КНР в поддержке ракетных испытаний Северной Кореи и блокировании реакции Совета безопасности (СБ) ОНН. Об этом сообщает РИА Новости

США обвинили Россию в поддержке ракетных испытаний Северной Кореи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это уже десятый раз, который мы оставляем без существенной реакции. Причина проста — два члена СБ ОСБ ООН с правом вето позволяют и поощряют действия КНДР. Вопиющий обструкционизм со стороны этих двух членов подвергает риску регион северо-восточной Азии и всю планету. Сколько еще ракет надо запустить, чтобы мы в Совете ответили единым голосом?» — заявила она на заседании Совбеза.

Ранее США осудили ракетные пуски Северной Кореи, назвав их наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и призвали к подобной позиции все страны.

18 ноября сообщалось, что КНДР осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 километров, а максимальная высота — 6040,9 метра. Скорость полета, по данным Yonhap, достигала 22 Махов.

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