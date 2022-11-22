Новое сильное землетрясение произошло в Индонезии

Новое землетрясение произошло в Индонезии . Подземные толчки магнитудой 5 зарегистрированы сегодня около острова Банда Нейра. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается, передает «МИР 24».

А число жертв землетрясения, которое произошло накануне на острове Ява достигло 162 человек. Большинство из них дети. Более 300 жителей острова пострадали. Раненых доставили в ближайшие больницы, где уже не хватает врачей. Эвакуированы почти 14 тысяч жителей. Повреждено более 2300 жилых домов. Частично или полностью разрушено четыре школы, больница и мечеть. В первые часы после землетрясения, учёные в Индонезии зафиксировали не менее 25 афтершоков.