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14 часов назад

Новое сильное землетрясение произошло в Индонезии

Мир24иещё 3

Новое землетрясение произошло в Индонезии. Подземные толчки магнитудой 5 зарегистрированы сегодня около острова Банда Нейра. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается, передает «МИР 24».

Новое сильное землетрясение произошло в Индонезии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

А число жертв землетрясения, которое произошло накануне на острове Ява достигло 162 человек. Большинство из них дети. Более 300 жителей острова пострадали. Раненых доставили в ближайшие больницы, где уже не хватает врачей. Эвакуированы почти 14 тысяч жителей. Повреждено более 2300 жилых домов. Частично или полностью разрушено четыре школы, больница и мечеть. В первые часы после землетрясения, учёные в Индонезии зафиксировали не менее 25 афтершоков.

Сегодня также сообщили о землетрясении магнитудой 7,3 на Соломоновых островах, в юго-западной части Тихого океана. Там жителей предупредили об угрозе цунами.

В мире,Землетрясение,
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