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4 часа назад

Китай силой отнял у Филиппин упавшие обломки своей ракеты

Газета.Ru

Китайская береговая охрана забрала обломки ракеты «Чанчжэн-5», которые буксировал филиппинский флот. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на одного из командиров вооруженных сил Филиппин.

Китай силой отнял у Филиппин упавшие обломки своей ракеты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

31 октября ракета «Чанчжэн-5» отправила на орбиту третий и последний модуль китайской космической станции «Тяньгун». Конструкция ракеты не предусматривает управляемое сведение с орбиты верхней ступени, и потому она падает в случайной точке Земли. В этот раз она упала в море около Филиппин. 21 ноября, по словам представителя МИД КНР Мао Нин, один из китайских кораблей в акватории островов Наньша обнаружил неопознанный объект, похожий на деталь китайской ракеты. Филиппинский корабль успел к фрагменту первым, но после «дружественных переговоров» отдал его китайской стороне — сообщает министерство.

По мнению филиппинского вице-адмирала Альберто Карлоса, это неправда. По его словам, моряки страны буксировали обломки на надувной лодке, когда рядом с ними оказался китайский корабль береговой охраны с бортовым номером 5203. Этот корабль дважды преградил путь филиппинским морякам, после чего спустил на воду надувную лодку. Китайские моряки подошли к филлипинской лодке, перерезали трос и забрали фрагмент ракеты. По словам представителей флота Филиппин, экипаж лодки не оказал вооруженного сопротивления из-за малой значимости проблемы.

Китай оспаривает принадлежность вод, в которые упал фрагмент ракеты.

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