Зеленский вновь попросил принять Украину в НАТО и ЕС

«Все вы видите, на сколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите на сколько важно то что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО», — сказал глава государства.