Зеленский вновь попросил принять Украину в НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский снова попросил страны Запада принять Киев в НАТО и Европейский союз. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Мадриде, передает ТАСС.
«Все вы видите, на сколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите на сколько важно то что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО», — сказал глава государства.
Он призвал западные государства поддержать заявки Киева на членство в Евросоюзе и блоке.
Также украинский лидер попросил их делать для этого «все от них зависящее», в том числе ввести новые санкции в отношении России и приступить к реализации его «формулы мира».
«Я предлагаю вам и вашим странам выбрать тот пункт формулы мира, в котором вы можете проявить свое лидерство», — заявил он.
Политик также в очередной раз призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и финансовую поддержку.