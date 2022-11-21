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4 часа назад

Зеленский вновь попросил принять Украину в НАТО и ЕС

Газета.Ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский снова попросил страны Запада принять Киев в НАТО и Европейский союз. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Мадриде, передает ТАСС.

Зеленский вновь попросил принять Украину в НАТО и ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все вы видите, на сколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите на сколько важно то что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО», — сказал глава государства.

Он призвал западные государства поддержать заявки Киева на членство в Евросоюзе и блоке.

Также украинский лидер попросил их делать для этого «все от них зависящее», в том числе ввести новые санкции в отношении России и приступить к реализации его «формулы мира».

«Я предлагаю вам и вашим странам выбрать тот пункт формулы мира, в котором вы можете проявить свое лидерство», — заявил он.

Политик также в очередной раз призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и финансовую поддержку.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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