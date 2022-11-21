Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал "Рамблеру" заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который объяснил новую военную операцию Анкары невыполнением Россией соглашений по Сирии.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке в связи с "отказом России" выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. По его словам, ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии лежит на Москве.
Вместе с тем профессор выразил мнение, что сегодняшнее заявление Эрдогана не свидетельствует об ужесточении риторики Анкары в отношении Москвы.
"Этот человек - политик на сто процентов. Он может в один день сделать два противоположных заявления, которые будут учитывать интересы разных сторон. Как сказал [президент РФ Владимир] Путин, Эрдоган последователен в выполнении своих обязательств, что хорошо, но надо понимать, что он ориентируется только на национальные интересы Турции, на свои представления о будущем страны. Поэтому все, что находится за пределами этих интересов, все то, что динамично меняется, — это для него вторично.
В данном случае Россия для него - вторичный фактор. Он может одновременно заботится об улучшении торговли с РФ и здесь же признавать суверенитет Украины над Крымом, требовать, чтобы РФ ушла с территории, которую занимает. Это Эрдоган. Человек, который считает, что у него есть своя позиция, а эта позиция иногда может выглядеть нелогично. В данном случае она выглядит нелогично по отношению к России. Но это, скорее, из-за нашего стремления представить Эрдогана как противника США, что не является правдой. Потому что он, например, вместе с другими странами-членами НАТО участвует в подготовке Восточно-Европейского корпуса для быстрого развертывания... Эрдоган может вместе с США развивать воздушные силы, в том числе в таких тонких областях, как истребители пятого поколения, и здесь же заключать соглашения с РФ по приобретению девизионов С-400. Его пониманию международных отношений это не противоречит", — сказал эксперт.
Турция, начавшая военную операцию на севере Сирии, не рассчитывает на радикальный успех. Анкара хочет "относительно гарантированно" контролировать турецко-сирийскую границу, подчеркнул Подберезкин.
"Это, прежде всего, район Алеппо и северо-восток Сирии. Там, кстати сказать, "хозяйничают" курды и американцы. Вот там Турция хотела бы усилить свое влияние. Но не думаю, что она ставит перед собой радикальные цели, такие как разгром Рабочей партии Курдистана. Тем более РПК одновременно находится на территории нескольких государств, а не только в Сирии... Здесь перспектива очень простая: Эрдоган ограничит влияние курдов вдоль границы с Турцией, уничтожит там несколько лагерей, "накажет" их за теракт в Стамбуле, что с его точки зрения будет верно. Вот этими достаточно локальными целями Эрдоган и ограничится", — рассказал эксперт.
Турция рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части, заявил ранее Эрдоган.