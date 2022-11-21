"Этот человек - политик на сто процентов. Он может в один день сделать два противоположных заявления, которые будут учитывать интересы разных сторон. Как сказал [президент РФ Владимир] Путин, Эрдоган последователен в выполнении своих обязательств, что хорошо, но надо понимать, что он ориентируется только на национальные интересы Турции, на свои представления о будущем страны. Поэтому все, что находится за пределами этих интересов, все то, что динамично меняется, — это для него вторично.



В данном случае Россия для него - вторичный фактор. Он может одновременно заботится об улучшении торговли с РФ и здесь же признавать суверенитет Украины над Крымом, требовать, чтобы РФ ушла с территории, которую занимает. Это Эрдоган. Человек, который считает, что у него есть своя позиция, а эта позиция иногда может выглядеть нелогично. В данном случае она выглядит нелогично по отношению к России. Но это, скорее, из-за нашего стремления представить Эрдогана как противника США, что не является правдой. Потому что он, например, вместе с другими странами-членами НАТО участвует в подготовке Восточно-Европейского корпуса для быстрого развертывания... Эрдоган может вместе с США развивать воздушные силы, в том числе в таких тонких областях, как истребители пятого поколения, и здесь же заключать соглашения с РФ по приобретению девизионов С-400. Его пониманию международных отношений это не противоречит", — сказал эксперт.