Вучевич заявил о готовности защищать сербов в Косово и Метохии

Вооруженные силы Сербии готовы предпринять все возможные меры для защиты сербов в Косово и Метохии. Об этом заявил министр обороны страны Милош Вучевич, сообщает РИА Новости.
«Если президент Сербии прикажет, армия предпримет все меры для защиты сербов в Косово и Метохии», — сказал министр.
В то же время Вучевич подчеркнул, что переговоры в любом случае предпочтительнее конфликта, и «лучше тысячу дней и часов разговаривать и смотреть на мрачные лица переговорщиков, чем провести полтора часа в окопах». Он также отметил, что возможности Сербии для маневра «очень стеснены».
«Было бы хорошо, если бы от Сербии не требовали раскрыть все карты заранее и то, что будем делать в зависимости от обстановки, не говоря о том, к чему армия Сербии готова и какие у нас планы», — добавил министр.