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6 часов назад

Столтенберг перепутал РФ и Украину на парламентской ассамблее НАТО

Елена Прошина

Выступая на парламентской ассамблее НАТО в Мадриде генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг оговорился и перепутал Россию и Украину. Об этом пишет ТАСС.

Столтенберг перепутал Россию и Украину в своем выступлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию в ее агрессии против Украины, и это должен быть четкий сигнал НАТО, направленный Китаю», — заявил Столтенберг.

Он также сообщил о необходимости поддержки украинской армии для того, чтобы Киев военными методами смог создать себе приемлемые условия для переговорного процесса с Россией.

Ранее Столтенберг заявил, что из-за разрушительных последствий российских ударов по территории Украины, альянс должен расширить поставки оружия, включая средства ПВО, а также горючего и других средств. При этом он добавил, что исключает возможность для «содержательного диалога» с Россией в нынешних условиях. По его словам, пока Москва будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, возможностей для диалога нет.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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