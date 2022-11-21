Столтенберг перепутал Россию и Украину в своем выступлении

«Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию в ее агрессии против Украины, и это должен быть четкий сигнал НАТО, направленный Китаю», — заявил Столтенберг.

Он также сообщил о необходимости поддержки украинской армии для того, чтобы Киев военными методами смог создать себе приемлемые условия для переговорного процесса с Россией.

Ранее Столтенберг заявил, что из-за разрушительных последствий российских ударов по территории Украины, альянс должен расширить поставки оружия, включая средства ПВО, а также горючего и других средств. При этом он добавил, что исключает возможность для «содержательного диалога» с Россией в нынешних условиях. По его словам, пока Москва будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, возможностей для диалога нет.