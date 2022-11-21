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9 часов назад

Макрон намерен провести саммит по климату в Париже в июне 2023 года

Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в июне 2023 года провести в Париже саммит по борьбе с изменением климата, сообщает Franceinfo.

Макрон намерен провести саммит по климату в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным портала, главная задача саммита — поиск новых механизмов финансирования, которые помогут странам бороться с изменением климата в преддверии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она должна пройти в Объединенных Арабских Эмиратах в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что мировому сообществу требуется $1 трлн для успешного противодействия негативным последствиям изменения климата. Об этом заявил специальный посланник ООН по финансированию повестки в области устойчивого развития до 2030 года Мухаммед Мухиддин.

По его словам, ранее на эти цели предлагали выделить $100 млрд. Но эта сумма составляет лишь 10% от требуемой. В первую очередь, финансовая помощь на преодоление последствий климатических изменений необходима развивающимся странам.

В мире,Эммануэль Макрон,ООН,
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