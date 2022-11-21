Макрон намерен провести саммит по климату в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в июне 2023 года провести в Париже саммит по борьбе с изменением климата, сообщает Franceinfo.
По данным портала, главная задача саммита — поиск новых механизмов финансирования, которые помогут странам бороться с изменением климата в преддверии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она должна пройти в Объединенных Арабских Эмиратах в ноябре 2023 года.
Ранее сообщалось, что мировому сообществу требуется $1 трлн для успешного противодействия негативным последствиям изменения климата. Об этом заявил специальный посланник ООН по финансированию повестки в области устойчивого развития до 2030 года Мухаммед Мухиддин.
По его словам, ранее на эти цели предлагали выделить $100 млрд. Но эта сумма составляет лишь 10% от требуемой. В первую очередь, финансовая помощь на преодоление последствий климатических изменений необходима развивающимся странам.