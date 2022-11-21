Politico назвало новую военную сверхдержаву в Европе

Американское издание Politico назвало Польшу новой «военной сверхдержавой» в Европе. Как сообщает «МК», авторы газеты отметили, что сейчас «от Брюсселя до Берлина» опасаются, что Варшава может сделать что-то опрометчивое против Москвы после того, как на ее территорию упали украинские ракеты.

В публикации подчеркивается, что сейчас Польша привела армию в состояние боевой готовности и ожидает развития событий. Сейчас ее можно назвать лучшей в Евросоюзе и в будущем Варшава будет лишь развивать свои войска.

В частности, польские власти начали повышать расходы на оборону с 2,4% до 5% ВВП. Другие страны в ЕС и НАТО не так активно тратят деньги на свои войска. В пример приводится Германия, которая потратила на оборону 1,5% ВВП в прошлом году, а сейчас обсуждает, сможет ли удержать поставленную НАТО цель в 2%.

На данный момент у Варшавы уже больше танков и гаубиц, чем у Берлина, а к 2035 году страна будет иметь гораздо большие военной силы — до 300 тыс. военных по сравнению с нынешними 170 тысячами в Германии. При этом неизвестно, превратится ли в будущем польская военная мощь в политическое влияние в Европе.