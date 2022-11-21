В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
7 часов назад

Байден объявил ЧС в Нью-Йорке из-за сильного снегопада

ТАССиещё 7

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада и метели и распорядился выделить федеральные средства на борьбу со стихией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден объявил ЧС в Нью-Йорке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Вчера вечером президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели", - говорится в заявлении американской администрации.

В мире,Общество,Джозеф Байден,Администрация США,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители