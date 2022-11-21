Байден объявил ЧС в Нью-Йорке

"Вчера вечером президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели", - говорится в заявлении американской администрации.