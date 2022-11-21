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9 часов назад

США усилили давление на союзников из-за России

Lenta.ruиещё 2

Официальные лица США все чаще совершают визиты в страны-партнеры Москвы в целях продвижения антироссийской санкционной политики. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

WSJ: США усилили давление на союзников из-за России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор материала отмечает, что Вашингтон направляет своих официальных представителей в европейские столицы, чтобы собирать разведданные об уклонении от антироссийских санкций и осуществлении параллельного импорта в Россию. Сообщается, что представители американского и европейского истеблишмента видят в так называемой санкционной утечке (уклонении от санкций) главную причину затягивания украинского конфликта.

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«Мы хотим избежать обхода антироссийских санкций как в Европе, так и за ее пределами», — заявила в интервью газете комиссар ЕвроЕвропейской комиссии по финансам Мейрид Макгиннесс, чей департамент курирует санкционную политику ЕвроЕвросоюза.

The Wall Street Journal указывает, что министр финансов США Джанет Йеллен на полях саммита G20 в Индонезии обсудила вопрос обхода санкций с более чем 20 коллегами из развивающихся стран. Ранее в ноябре замминистра финансов Уолли Адеймо обсуждал тот же вопрос со своими визави в Брюсселе, Лондоне и Париже, а помощник главы американского минфина Элизабет Розенберг с той же целью посетила с официальным визитом Токио.

«Имеются сообщения, что "отмывание" российских денег активно идет в арабском мире», — приводятся слова Розенберг на конференции Союза арабских банков, прошедшей в конце октября. Она добавила, что США заинтересованы в расследовании таких случаев.

Газета приводит данные, что экспорт в Россию рухнул более чем на 50 процентов после санкций, введенных после 24 февраля, однако сейчас он динамично восстанавливается. Согласно The Wall Street Journal, экспорт Южной Кореи и Японии в Россию восстановился почти на треть, экспорт из стран Евросоюза также постепенно растет, а Турция увеличила его на 25 процентов с 24 февраля.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно ему, вводится потолок цен на российскую нефть.

В мире,Джанет Йеллен,Еврокомиссия,ЕС,
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