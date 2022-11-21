Столтенберг перепутал Россию и Украину на ПА НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после 1,5 часов обсуждения ситуации на Украине на парламентской ассамблее альянса в понедельник оговорился и перепутал Россию и Украину. Пресс-служба НАТО вела трансляцию его выступления.

"Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию в ее агрессии против Украины, и это должен быть четкий сигнал НАТО, направленный Китаю", - заявил он.

Генсек НАТО призвал продолжать всемерно расширять военные поставки Киеву, рекомендовал парламентариям стран альянса способствовать повышению поддержки этой деятельности среди своих избирателей. Он высказал мнение, что НАТО должна была оказывать Украине еще больше военной помощи до начала СВО России.