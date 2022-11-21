Эрдоган пригрозил Сирии и Ираку наземной операцией

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг. Как Турция, мы заявили, что не будем молчать против терроризма и что мы примем меры, если они этого не сделают. Так, мы нанесли удары и ликвидировали 12 гнезд террористов в Кобани. Турция не будет сдерживаться», - сказал Эрдогана.