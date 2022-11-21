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11 часов назад

Эрдоган пригрозил Сирии и Ираку наземной операцией

Елена Прошина

Турция рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет РИА Новости.

Эрдоган пригрозил Сирии и Ираку наземной операцией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Невозможно, чтобы это ограничивалось только воздушной операцией. Сколько сил сухопутных войск должно быть задействовано в этой операции, наши соответствующие подразделения, министерство обороны и генеральный штаб решат вместе. Мы проведем консультации, а затем предпримем соответствующие шаги. Мы уже установили дипломатические отношения со странами, которые здесь присутствуют, и мы предприняли и предпринимаем соответствующие шаги», - сказал Эрдоган.

Он также заявил, что Турция провела воздушную операцию из-за «отказа России» выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики.

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг. Как Турция, мы заявили, что не будем молчать против терроризма и что мы примем меры, если они этого не сделают. Так, мы нанесли удары и ликвидировали 12 гнезд террористов в Кобани. Турция не будет сдерживаться», - сказал Эрдогана.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным воздушную операцию.

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