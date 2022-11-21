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9 часов назад

В Кремле прокомментировали недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ

ТК «Звезда»

Отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова на предстоящее заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоится в Польше, может стать для организации «головной болью». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ
Фото: ТАССТАСС

«Давайте вспомним конец прошлого и начало этого года. Именно ОБСЕ тогда отвергла конструктивные предложения России по структурированному разговору по вопросам безопасности. Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт для нашей стороны, тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль для ОБСЕ как для организации, это однозначно», - заявил Песков журналистам.

Ранее Министерство иностранных дел Польши подтвердило отказ допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в Лодзи 1-2 декабря. В польском дипведомстве заявили, что «Россия должна быть максимально изолирована».

В мире,Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,ОБСЕ,
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