В Кремле прокомментировали недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ

«Давайте вспомним конец прошлого и начало этого года. Именно ОБСЕ тогда отвергла конструктивные предложения России по структурированному разговору по вопросам безопасности. Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт для нашей стороны, тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль для ОБСЕ как для организации, это однозначно», - заявил Песков журналистам.