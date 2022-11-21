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12 часов назад

Афганистану предрекли гуманитарную катастрофу

Lenta.ru

Афганистан столкнется с гуманитарной катастрофой предстоящей зимой, предрек директор по операциям Международного Красного Креста Мартин Шупп в интервью The Washington Post.

Афганистану предрекли гуманитарную катастрофу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Афганцам все больше приходится продавать свое имущество, чтобы свести концы с концами и купить хотя бы топливо для отопления жилищ. Они столкнулись с постоянно растущими ценами на продукты питания и предметы первой необходимости», — сказал чиновник.

Он добавил, что Афганистан проведет вторую зиму без иностранной помощи, находясь под властью «Талибана» (организация запрещена и признана террористической в РФ).

Шупп отметил, что ситуацию усугубляют санкции против талибов, контролирующих всю страну, полное прекращение банковских переводов и замораживание валютных резервов Афганистана. Также он указал на зависимость Афганистана от финансовой помощи Запада, которая прекратилась с уходом контингента НАТО.

По его словам, Красный Крест ежемесячно выплачивает заработную плату 10,5 тысячи медработников Афганистана, чтобы основные медицинские услуги продолжали оказываться населению.

«Мы прекрасно понимаем, что выплата заработной платы медицинскому персоналу не является нашей основной задачей. Как гуманитарная организация мы не располагаем достаточными для этого средствами», — отметил Шупп.

Сообщается, что Красный Крест также кормит большую часть заключенных страны. Чиновник заявил, что около 80 процентов афганских заключенных получают продовольственную помощь от организации.

Ранее сообщалось, что в Афганистане из-за проблем с финансированием закрылось больше половины госпиталей для больных COVID-19.

В мире,Талибан,Международный комитет Красного Креста,НАТО,
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