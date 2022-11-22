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4 часа назад

Politico: ЕС может серьезно расширить санкционные списки россиян-физлиц

ТАССиещё 2

Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, подпадающих под ограничения. Об этом сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на официальных лиц.

Politico: ЕС может серьезно расширить санкционные списки россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оно не приводит конкретные имена и число людей, которых может затронуть очередной пакет. По сведениям издания, страны ЕС "предложили длинные списки", эксперты Еврокомиссии в настоящий момент анализируют их.

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Согласно информации Politico, Латвия, Литва, Польша и Эстония хотят убедить другие государства согласовать очередной пакет санкций одновременно с потолком цен на российскую нефть. Некоторые европейские дипломаты не поддержали эту идею, заявив, что набор рестрикций еще не готов и ситуация только осложнится при попытке увязать его с потолком цен. Кроме того, Еврокомиссия пока не приступила к неформальным консультациям по новым ограничениям.

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