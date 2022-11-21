Глава Пентагона пообещал продолжать поддерживать Украину

"По мере приближения к зиме мы сделали много чего, чтобы подготовить украинцев вести бои зимой и дать им возможность оказывать давление на противника в зимние месяцы. Я думаю, они будут в гораздо более хороших условиях, чем их противники, благодаря тому, что мы им предоставили", - считает Остин.