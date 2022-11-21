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16 часов назад

Министр обороны Германии призвала усилить ПВО Евросоюза

Мария Иванова

Немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт заявила, что европейскую ПВО необходимо усилить из-за инцидента в Польше. Об этом сообщает ZDF.

Министр обороны Германии призвала усилить ПВО Евросоюза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр подчеркнула, что в первую очередь необходимо укрепить воздушную безопасность Польши, Словакии и страны Балтии, которые непосредственно граничат с Россией и Украиной.

Германия уже поддерживает Словакию истребителями Eurofighter и системами ПВО Patriot.

«Мы хотим продлить свое присутствие там до конца 2023 года, возможно, даже дольше», - заявил Ламбрехт.

По ее словам, Германия уже предложила Польше защитить ее воздушное пространство с помощью немецких истребителей и систем Patriot.

В то же время Ламбрехт подчеркнула, что НАТО не должна быть втянута в украинский кризис.

«Мы всегда должны сохранять холодную голову», - заключила она.

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера.

Ракета упала после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Появились сообщения, что ракета могла быть российской. В Минобороны РФ все обвинения отвергли.

Позже в НАТО дали свою предварительную оценку - в Польше упала ракета ПВО Украины.

В мире,Кристина Ламбрехт,Минобороны России,НАТО,ЕС,
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