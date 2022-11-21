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5 часов назад

В США предостерегли Байдена от провала из-за попыток противостоять Путину и Си Цзиньпину

Елена Прошина

Непрерывная конкуренция Соединенных Штатов с Китаем и Россией непременно обернется для лидера США Джо Байдена провалом. Об этом заявил американский аналитик Ричард Фонтэйн в статье для Foreign Affairs, передает РИА Новости.

В США предостерегли Байдена от провала из-за попыток противостоять Путину
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что попытка США противостоять растущему влиянию КНР и РФ не приведет к успеху. Даже помощь союзников и всевозможные меры для усиления мощи Соединенных Штатов, вероятно, не дадут положительных результатов в этом направлении. Фонтэйн выразил уверенность, что противостояние Китаю и России обернется «истощением во всем мире», а способность США решать важные вопросы подорвется.

Аналитик подчеркнул, что в этом и заключается суть головоломки, которую необходимо решить американскому руководству. От Вашингтона требуется правильно расставить внешнеполитические приоритеты. Автор статьи считает, что США не способны бороться с Россией и Китаем «в каждом регионе мира».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обеспокоены союзом России и Китая. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, испанская газета El País выразила мнение, что Китай не откажет России в сотрудничестве, несмотря на угрозы ограничений со стороны Запада.

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