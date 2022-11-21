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6 часов назад

Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин прекрасно осведомлен о положении дел на Запорожской атомной электростанции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Telefe признался, что его поразило такое детальное знание. Об этом сообщает РИА Новости.

Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гросси подчеркнул, что Путин очень уверен в том, что он делает, и этому есть причина.

«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — сказал он.

Ранее глава МАГАТЭ обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Глава РФ заверил, что Москва всегда открыта для обсуждений и готова способствовать решению проблем в этой области. Гросси в беседе отметил необходимость создания вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности. Эта мера, считает он, помогла бы снизить риски ядерной катастрофы.

Издание напоминает, что Запорожская АЭС — наиболее крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта Запорожскую АЭС удерживает российская сторона. Военные силы Украины регулярно обстреливают территорию станции и Энергодар, эту информацию подтвердила миссия МАГАТЭ в начале сентября.

В мире,Рафаэль Гросси,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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