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6 часов назад

Япония поможет не поддержавшим осуждение России странам

Lenta.ruиещё 13

Министерство финансов Японии узнало о решении властей оказать финансовую помощь 19 странам, которые выступили против осуждающей Россию резолюции Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает телеканал NHK.

Япония поможет не поддержавшим осуждение России странам
Фото: ТАССТАСС

В результате расследования японского ведомства выяснилось, что в общей сложности правительство решило выделить 12,8 миллиарда иен (91 миллион долларов) странам в целях развития (Official development assistance, ODA). Уточняется, что 2,9 миллиарда иен будут выделены Лаосу, 1,7 — Вьетнаму, еще 1,6 получит Иран. Оставшуюся сумму распределят между остальными 16 государствами. При этом позиция данных стран по вопросу конфликта на Украине отличается от позиции Токио, отмечает телеканал.

В то же время Минфин Японии обратился к МИД страны с призывом пересмотреть данные статьи расходов. В финансовом ведомстве выразили мнение, что данную правительственную помощь необходимо использовать для повышения присутствия Японии в мировом сообществе. Однако в МИД отметили, что данные средства также включают помощь неправительственным организациям и по линии международных организаций.

Ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси признался в том, что лично проводил переговоры с лидерами других стран, чтобы убедить их поддержать антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН с осуждением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛHP), Запорожской и Херсонской областях.

В мире,Генассамблея ООН,ООН,
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