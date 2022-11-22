Эрдоган выступил с обвинениями в адрес США

По его словам, Вашингтон за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами курдским вооруженным формированиям в Сирии.

«Этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене», — подчеркнул он.

Эрдоган признал, что его огорчает этот факт, так как США является союзником Турции по НАТО.

Ранее Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии, в том числе якобы отказом России от уничтожения террористов в этом регионе.