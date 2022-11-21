RP: в Германии обеспокоились брешами в европейской ПВО

Падение украинских ракет в Польше обнажило бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
«Мы должны стать лучше во всех областях. […] В Европе есть бреши», — указала она в интервью немецкой газете Rheinische Post. Кристина Ламбрехт добавила, что в качестве помощи Германия предоставит Польше многоцелевые истребители Eurofighter и американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Ранее, 15 ноября, две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате погибло два человека. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. Зеленский заявил, что в произошедшем якобы виновата Россия. Позже посла России вызвали в МИД Польши, чтобы обвинить во взрыве ракет и потребовать незамедлительного предоставления подробных разъяснений. Напротив, в Германии призвали Украину признаться во взрывах и принести извинения. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем.