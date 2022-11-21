RP: в Германии обеспокоились брешами в европейской ПВО

«Мы должны стать лучше во всех областях. […] В Европе есть бреши», — указала она в интервью немецкой газете Rheinische Post. Кристина Ламбрехт добавила, что в качестве помощи Германия предоставит Польше многоцелевые истребители Eurofighter и американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.