NYT подтвердила подлинность видео с убитыми российскими пленными

Газета The New York Times подтвердила, что видеозаписи, на которых российские пленные сдаются в плен, а затем они же лежат убитыми на земле, являются подлинными. Об этом газета пишет в воскресенье.

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"Видеозаписи, которые описаны ниже и подлинность которых подтвердила The New York Times, предлагают редкий взгляд в один из жестоких моментов, которых много на войне, но они не показывают, как и почему российские солдаты были убиты. В конечном итоге, остается тайна, которую обе стороны использовали в онлайн-битве за сердца и умы", - отмечает издание.

Газета приводит мнение двух экспертов о том, что могло произойти. Доктор Рохини Хаар, медицинский эксперт в правозащитной организации "Медики за права человека" (Physicians for Human Rights) отмечает, что люди, лежащие на земле с руками за спиной, очевидно, уже не участвуют в бою.

"Они не считаются участниками боя, боевых действий. Фактически они военнопленные", - сказала она.

"Похоже, что большинство из них убили выстрелом в голову. Видны лужи крови. Это указывает, что их просто оставили там мертвыми. Похоже, никто не пытался их забрать или помочь им", - добавила эксперт.

Другой эксперт, специалист по военным преступлениям в Утрехтском университете Ива Вукушич, отметила, что "трудно сказать, имело ли место военное преступление только на основе имеющихся видео".

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих. Как сообщили в пятницу в пресс-службе СК, основанием для возбуждения дела стало видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 11 безоружных военнослужащих РФ, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики.