Лидер сербов в Косово анонсировал акции протеста из-за притеснений

«Нам некуда идти, и я надеюсь, нам не придется защищаться. Люди больше не могут терпеть пытки, которые творит Приштина. Мы проведем акции протеста в школах, медицинских центрах и во всех других учреждениях. Люди задаются вопросом, почему мы должны платить дань и [терпеть] жестокость. Мы не платили туркам, не будем [платить] и [премьер-министру непризнанного Косова Альбину] Курти», — заявил политик.