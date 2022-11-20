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2 часа назад

Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

ТАСС

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев первым поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах главы республики.

Назарбаев обратился к Токаеву после победы на выборах президента
Фото: ТАССТАСС

"Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства. Желаю, чтобы вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа", - говорится в поздравлении Назарбаева, текст которого опубликовала в понедельник его пресс-служба.

Он стал первым, кто публично поздравил Токаева с победой на прошедших в воскресенье досрочных выборах. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент.

В Госдуме раскритиковали Токаева из-за заявлений по ДНР и ЛНР

Согласно трем экзитполам, нынешний лидер страны уверено лидирует с результатом в диапазоне от 82% до 85%. Предварительные итоги голосования Центризбирком озвучит в понедельник в первой половине дня.

Показатель явки избирателей на выборах президента Казахстана к 22:00 (19:00 мск) составил 69,43%. К этому времени закрылись участки во всех 20 регионах страны.

В мире,Нурсултан Назарбаев,ЦИК России,Госдума,
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