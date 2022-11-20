Назарбаев обратился к Токаеву после победы на выборах президента

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев первым поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах главы республики.
"Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства. Желаю, чтобы вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа", - говорится в поздравлении Назарбаева, текст которого опубликовала в понедельник его пресс-служба.
Он стал первым, кто публично поздравил Токаева с победой на прошедших в воскресенье досрочных выборах. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент.
Согласно трем экзитполам, нынешний лидер страны уверено лидирует с результатом в диапазоне от 82% до 85%. Предварительные итоги голосования Центризбирком озвучит в понедельник в первой половине дня.
Показатель явки избирателей на выборах президента Казахстана к 22:00 (19:00 мск) составил 69,43%. К этому времени закрылись участки во всех 20 регионах страны.