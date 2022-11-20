Назарбаев обратился к Токаеву после победы на выборах президента

"Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства. Желаю, чтобы вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа", - говорится в поздравлении Назарбаева, текст которого опубликовала в понедельник его пресс-служба.