Определился лидер на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 85,52% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного в воскресенье международным институтом региональных исследований "Открытое общество".

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По данным опроса, результаты которого озвучили в ходе онлайн-марафона, организованного телерадиокорпорацией "Казахстан", Токаев набирает 82,45% голосов.

Согласно опросу, Жигули Дайрабаев набирает 3,33% голосов, Мейрам Кажыкен - 2,23%, Каракат Абден - 2,54%, Салтанат Турсынбекова - 2,08%, Нурлан Ауесбаев - 2,17%, графу "против всех" отметили 5,20% избирателей.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Всего в день голосования работали свыше 10 тыс. участков, в том числе 68 в 53 зарубежных странах. В списки для голосования включены более 11,95 млн казахстанцев при населении республики свыше 19,6 млн человек.