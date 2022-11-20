Полиция Косова подтвердила намерение начать штрафовать сербов

Правоохранительные органы частично признанной республики Косово подтвердили, что с 22 ноября начнут штрафовать тех, кто не сменил выданные Белградом автомобильные номера. Об этом говорится в опубликованном косовской полицией заявлении.

«Согласно решению, выдача предупреждений будет продолжаться до 21 ноября, а после этой даты, с 22 ноября по 21 января 2023 года... косовская полиция приступит к наложению штрафов в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Приштина уже не первый месяц пытается принудить проживающих в крае сербов заменить личные документы и автомобильные номера на косовские, что вызывает напряженность между местными властями, сербами и Белградом. Власти Сербии считают, что действия непризнанной республики не должны ущемлять сербов и противоречить резолюции 1244 Совбеза ООН, согласно которой каждый серб с севера Косово и Метохии должен иметь право въезжать на территорию и покидать ее с сербскими документами.