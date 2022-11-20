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5 часов назад

Вице-премьер Украины прокомментировала видео с убийством военных РФ

Илья Родин

Власти Украины изучат видео с расстрелом российских военнопленных в селе Макеевка, заявила на полях форума в канадском Галифаксе вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом пишет РИА «Новости».

На Украине прокомментировали видео с убийством военных РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее в интернете появились видеоролики, на которых показан расстрел российских военнослужащих. Представители Минобороны РФ и других ведомств сделали по этому вопросу ряд жестких заявлений.

«Украинские власти изучат данное видео», - подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер пояснила, что ВСУ в целом следуют приказу оборонного ведомства страны брать в плен как можно больше солдат и офицеров противника. Они делают это для того, чтобы обменять их в дальнейшем на своих бойцов.

В ООН изучают видео с убийством российских военнопленных

Соответственно, они не заинтересованы в расправах над пленными, уточнила она.

Стефанишина добавила, что Киев без всяких проблем разрешит провести международное расследование по этому инциденту.

В мире,Ольга Стефанишина,Минобороны России,ООН,
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