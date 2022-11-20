На Украине прокомментировали видео с убийством военных РФ

Власти Украины изучат видео с расстрелом российских военнопленных в селе Макеевка, заявила на полях форума в канадском Галифаксе вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее в интернете появились видеоролики, на которых показан расстрел российских военнослужащих. Представители Минобороны РФ и других ведомств сделали по этому вопросу ряд жестких заявлений.

«Украинские власти изучат данное видео», - подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер пояснила, что ВСУ в целом следуют приказу оборонного ведомства страны брать в плен как можно больше солдат и офицеров противника. Они делают это для того, чтобы обменять их в дальнейшем на своих бойцов.

Соответственно, они не заинтересованы в расправах над пленными, уточнила она.