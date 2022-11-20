Трюдо высказался о "вмешательстве" Китая в канадские выборы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него нет данных о том, что какие-либо канадские политики получали денежные средства от правительства Китая в ходе федеральных выборов в Канаде. Об этом в воскресенье он заявил журналистам по итогам завершившегося в тунисском городе Джербе саммита Международной организации Франкофонии. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

Главу правительства вновь попросили прокомментировать информацию телеканала Global News, который ранее со ссылкой на источники сообщил, что в ходе федеральных выборов 2019 года в Канаде якобы имели место попытки вмешательства со стороны КНР в избирательный процесс. В частности, Китай якобы финансировал избирательные кампании по меньшей мере 11 кандидатов.

"У меня нет никакой информации о том, что какие-либо кандидаты [на] федеральных [выборах] получали денежные средства от Китая", - сказал Трюдо.