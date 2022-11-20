Владелец американской социальной сети Twitter Илон Маск готовится к массовой атаке со стороны Белого дома и политиков-недоброжелателей. Об этом он сообщил в своем аккаунте, переписываясь с пользователями соцсети.

«Маску надо готовиться к усилению атак и ответных мер со стороны администрации Байдена, левых политиков, медиаконкурентов и т. д.», - написал один из подписчиков Маска.

«Это так же неизбежно, как ночь следует за днем …» - согласился Маск.

В частности, пользователи считают, что Маску будут мстить за разблокировку аккаунта экс-президента Дональда Трампа в Twitter. Он был разблокирован 19 ноября по итогам опроса, проведенного Маском. Vox populi vox Dei («Глас народа – глас божий»), - написал бизнесмен, комментируя возвращение аккаунта.

Число подписчиков Дональда Трампа выросло до 25 млн через несколько часов после снятия бана.

Однако сам Трамп заявил, что не заинтересован в возвращении в Twitter.