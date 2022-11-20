Назначенный на новый пост Мельник обратился к Шольцу

Замминистра внешнеполитического ведомства Украины Андрей Мельник в Twitter (заблокирован в РФ) призвал главу ФРГ Олафа Шольца поставить России жесткий ультиматум.
Отмечается, что Мельник ранее занимал пост посла Украины в Германии. На этой должности он позволил себе ряд громких, скандальных высказываний по международной повестке, а также в адрес высокопоставленных чиновников.
В своем посте дипломат одобрил выступление Шольца, в котором тот призвал президента России Владимира Путина «прекратить спецоперацию».
По оценке Мельника, это хорошие слова, но это «только слова». Он полагает, что Москва с высокой долей вероятности не прислушается к заявлению Шольца.
По его мнению, Берлину следует предъявить Москве ультиматум и прописать в нем достаточно серьезные последствия на случай отказа.
В заключение Мельник попросил Шольца добиться приостановки ракетных ударов по инфраструктуре Украины.