Назначенный на новый пост Мельник обратился к Шольцу

Замминистра внешнеполитического ведомства Украины Андрей Мельник в Twitter (заблокирован в РФ) призвал главу ФРГ Олафа Шольца поставить России жесткий ультиматум.

Отмечается, что Мельник ранее занимал пост посла Украины в Германии. На этой должности он позволил себе ряд громких, скандальных высказываний по международной повестке, а также в адрес высокопоставленных чиновников.

В своем посте дипломат одобрил выступление Шольца, в котором тот призвал президента России Владимира Путина «прекратить спецоперацию».

По оценке Мельника, это хорошие слова, но это «только слова». Он полагает, что Москва с высокой долей вероятности не прислушается к заявлению Шольца.

По его мнению, Берлину следует предъявить Москве ультиматум и прописать в нем достаточно серьезные последствия на случай отказа.