В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
8 часов назад

Назначенный на новый пост Мельник призвал Шольца поставить ультиматум РФ

Илья Родин

Замминистра внешнеполитического ведомства Украины Андрей Мельник в Twitter (заблокирован в РФ) призвал главу ФРГ Олафа Шольца поставить России жесткий ультиматум.

Назначенный на новый пост Мельник обратился к Шольцу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Мельник ранее занимал пост посла Украины в Германии. На этой должности он позволил себе ряд громких, скандальных высказываний по международной повестке, а также в адрес высокопоставленных чиновников.

В своем посте дипломат одобрил выступление Шольца, в котором тот призвал президента России Владимира Путина «прекратить спецоперацию».

По оценке Мельника, это хорошие слова, но это «только слова». Он полагает, что Москва с высокой долей вероятности не прислушается к заявлению Шольца.

По его мнению, Берлину следует предъявить Москве ультиматум и прописать в нем достаточно серьезные последствия на случай отказа.

Байден прокомментировал удары России по украинским объектам

В заключение Мельник попросил Шольца добиться приостановки ракетных ударов по инфраструктуре Украины.

В мире,СВО,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Владимир Путин,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители