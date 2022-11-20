Киев проверит видео с расстрелом военнопленных РФ

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в Киеве изучат видеозапись видео с расстрелом российских военнопленных в районе населенного пункта Макеевка (ЛНР). Соответствующее заявление она сделала в кулуарах форума по безопасности в канадском Галифаксе, сообщает телеканал CNBC.

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«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — сказала Стефанишина.

При этом она назвала «очень маловероятным», что опубликованные кадры доказывают обвинения России.

18 ноября в соцсетях распространились кадры с расправой над российскими военнопленными. Утверждается, что видео было снято в районе Макеевки, о взятии под контроль которой в Минобороны Украины заявили два дня назад. Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев заявил, что речь идет о «демонстративном вызывающем преступлении» — в ООН уже изучают видеозаписи. В Минобороны РФ указали, что украинские военные «намеренно убили» попавших в плен российских военнослужащих.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.