Билл Гейтс заявил о сокращении помощи беднейшим странам из-за Украины

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опасается, что из-за событий на Украине сократится финансовая помощь, которую получают страны Африки. Об этом сообщает Reuters.

Миллиардер коснулся этой темы во время визита в Кению, где благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс планирует открыть региональное представительство. По словам Гейтса, европейские бюджеты ощутимо пострадали из-за боевых действий на Украине, поэтому масштабы западной помощи беднейшим странам вряд ли будут расти.

«Если брать всю помощь, в том числе связанную с климатом, то нас ждет несколько лет, когда она, вероятнее всего, будет снижаться», — заявил миллиардер в беседе с журналистами.

17 ноября Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о намерении в течение четырех лет направить семь миллиардов долларов (около 425 миллионов рублей) на помощь странам Африки. Это на 40 процентов больше, чем в течение предыдущего четырехлетнего периода. Средства пойдут на борьбу с голодом, болезнями, нищетой и гендерным неравенством.