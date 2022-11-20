Военный эксперт назвал цели визита Сунака на Украину

Подарки и громкие обещания были завесой, которые скрывали истинные цели визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Украину, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт Яков Кедми.

По его данным, Сунак открыто заявил главе Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенное Королевство больше не в состоянии оказывать поддержку Киеву в прежних объемах.

Кедми добавил, что премьер убеждал украинского коллегу в необходимости реализации неких «вашингтонских договоренностей». В частности, призывал возобновить мирные переговоры с Москвой.