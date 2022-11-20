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9 часов назад

В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины

Илья Родин

Вооруженный человек незаконно пересек украинско-белорусскую границу. Инцидент произошел в районе деревни Словечно. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии.

В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ведомстве отметили, что военнослужащие ВСУ продолжают осуществлять провокации на границе между двумя государствами.

В Белоруссии перехватили беспилотник ВСУ

Очередная провокация была зафиксирована с помощью камер наблюдения. На кадрах, полученных в районе Словечно, вооруженный человек двигался в направлении госграницы.

Через некоторое время он незаконно пересек ее и зашел на территории Белоруссии, уточнили в ГПК.

По данным ведомства, на белорусской территории боец ВСУ «осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу».

В ГПК подчеркнули, что подобные провокационные действия со стороны «отличающихся низкой дисциплиной» украинских военных могут привести к вооруженному боестолкновению.

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